В России ввели ГОСТ на бананы с ограничением по размеру

ГОСТ классифицирует бананы по качеству на три класса – экстра, первый и второй. Он устанавливает, что плоды в кистях должны быть твердые, свежие, чистые, целые, здоровые, развившиеся, «неуродливые», без остатков цветка и иметь хорошо выраженные ребристые боковые грани. При разрезании банан должен иметь легкий огуречный аромат и выделять млечный сок.