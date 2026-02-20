Газета
Главная / Общество /

В России ввели ГОСТ на бананы с ограничением по размеру

Ведомости

С 1 марта в России начнет действовать государственный стандарт на бананы. Документ утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

ГОСТ классифицирует бананы по качеству на три класса – экстра, первый и второй. Он устанавливает, что плоды в кистях должны быть твердые, свежие, чистые, целые, здоровые, развившиеся, «неуродливые», без остатков цветка и иметь хорошо выраженные ребристые боковые грани. При разрезании банан должен иметь легкий огуречный аромат и выделять млечный сок.

Плоды потребительской степени зрелости по ГОСТу должны быть с зеленовато-желтой или желтой окраской кожуры, но не перезревшие, плотные, округлые, мякоть кремовая. Отклонения внешнего вида также прописаны. По длине бананы должны быть не менее 14 см, а количество плодов в кисти – не менее трех.

В документе также уделяется особое внимание контролю температурного режима хранения. Стандарт описывает признаки запаренных и застуженных бананов и предусматривает процедуры их выявления и отбраковки.

ГОСТ также устанавливает требования к упаковке, в том числе тип коробок, условия укладки плодов и контроль температуры мякоти во время приемки товара.

ТАСС сообщили в Росстандарте, что новый ГОСТ не вызовет кардинальных изменений. Поставщики и производители продолжат работать по знакомым нормам от 2000 г. Новый документ унифицирует требования, чтобы снизить технические барьеры и упростить контроль.

