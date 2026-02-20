Умер вокалист группы Shortparis Николай Комягин
В возрасте 35-ти лет умер вокалист группы Shortparis Николай Комягин. Его сердце не выдержало после тренировки по боксу. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
«Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный. <...> Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее. Оставался в стране, хоть ему и запретили давать концерты», – написала она.
Позже менеджер группы Shortparis Марина Косухина подтвердила смерть Комягина в соцсети Instagram
Комягин родился в 1987 г. в Новокузнецке Кемеровской области. Переехал в Санкт-Петербург в 2010 г. С 2012 г. является вокалистом группы Shortparis, в которую также входят музыканты Александр Гальнов, Александр Ионин, Павел Лесников и Данила Холодков. Исполнители работают в жанрах пост-панк и авангардный рок, известны тем, что намеренно дисгармонируют собственные аранжировки, чтобы слушателям становилось некомфортно.
В 2018 г. Комягин в составе Shortparis принял участие в съемках фильма Кирилла Серебренникова «Лето». Музыканты исполнили кавер на песню All the Young Dudes певца Дэвида Боуи. Помимо творческой карьеры, Комягин работал в образовательном центре при Музее искусства XX-XXI вв. заведующим и читал там лекции. Также работал простым школьным учителем, вел предмет МХК.