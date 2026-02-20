С экс-главы военного мемориала потребовали взыскать более 500 млн рублей

Основанием для иска стали данные, предоставленные Генеральной прокуратурой РФ, которая выявила нарушения антикоррупционных норм со стороны Филиппова и бенефициара ООО «ПСС» Олега Суворова. Нарушения были обнаружены в ходе надзора за расследованием уголовного дела Следственным комитетом России, где Филиппов и Суворов обвиняются в присвоении имущества, получении и даче взяток в особо крупном размере в составе организованной группы.