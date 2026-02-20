С экс-главы военного мемориала потребовали взыскать более 500 млн рублей
Красногорский городской суд Московской области начнет рассмотрение иска на сумму более 5000 млн руб. против бывшего руководителя Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Вячеслава Филиппова и других лиц. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Московской области.
Основанием для иска стали данные, предоставленные Генеральной прокуратурой РФ, которая выявила нарушения антикоррупционных норм со стороны Филиппова и бенефициара ООО «ПСС» Олега Суворова. Нарушения были обнаружены в ходе надзора за расследованием уголовного дела Следственным комитетом России, где Филиппов и Суворов обвиняются в присвоении имущества, получении и даче взяток в особо крупном размере в составе организованной группы.
Иск требует взыскать с ответчиков солидарно 510,6 млн руб., которые были незаконно получены в результате заключения контрактов и договоров с ФГБУ «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России в период с 2020 по 2024 г.