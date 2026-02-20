Под лед на Байкале провалился УАЗ с группой туристов
УАЗ «Буханка» с группой туристов из Китая провалился под лед Байкала. Автомобиль с группой туристов ехал по мысу «Хоба». Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Когда УАЗ провалился под лед, одного из пассажиров успели отстегнуть. Он смог выбраться и остался жив. Газета отмечает, что еще одному туристу также удалось спастись.
«Местонахождение остальных пассажиров и водителя устанавливаются. По предварительным данным они погибли», – написал Кобзев в Telegram-канале. На место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС.
Прокуратура уже начала проверку, ведомство оценит исполнение законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок.
Генеральное Консульство КНР в Иркутске уведомлено о случившемся, добавил Кобзев.
По данным Telegram-канала Baza, в результате инцидента погибли восемь человек. УАЗ вез туристов из Китая на экскурсию к мысу Три Брата, водитель не заметил трещины и автомобиль провалился под лед, пишет Telegram-канал.
27 декабря в Якутии два человека погибли после того, как машина провалилась под лед на реке Лене. Инцидент произошел на участке реки, не предусмотренном для использования в качестве переправы транспорта.