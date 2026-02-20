ФАС проверит навязывание определенных моделей счетчиков воды
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начнет проверку из-за жалоб граждан на управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, которые навязывают установку конкретных моделей индивидуальных приборов учета (ИПУ) холодного и горячего водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В случае отказа от установки определенных счетчиков организации начисляют плату по нормативу потребления, утвержденному региональными властями, а не по фактическому объему, который может быть ниже норматива, уточняется в сообщении ФАС.
«С учетом этой информации ведомство проанализирует экономическую обоснованность тарифов в сфере водоотведения и водоснабжения», – сообщается в Telegram-канале ФАС. Поручение о проведении проверок будет направлено во все территориальные органы службы. Установка индивидуальных приборов учета воды нужна для снижения платежей в квитанции и контроля потребления ресурса, отметили в ФАС.
18 февраля руководитель ФАС Максим Шаскольский на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным сообщил о корректировке стоимости коммунальных услуг с 1 января на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Шаскольский отметил, что других изменений тарифов с 1 января не производилось и при поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования.