Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ФАС проверит навязывание определенных моделей счетчиков воды

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начнет проверку из-за жалоб граждан на управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, которые навязывают установку конкретных моделей индивидуальных приборов учета (ИПУ) холодного и горячего водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В случае отказа от установки определенных счетчиков организации начисляют плату по нормативу потребления, утвержденному региональными властями, а не по фактическому объему, который может быть ниже норматива, уточняется в сообщении ФАС.

«С учетом этой информации ведомство проанализирует экономическую обоснованность тарифов в сфере водоотведения и водоснабжения», – сообщается в Telegram-канале ФАС. Поручение о проведении проверок будет направлено во все территориальные органы службы. Установка индивидуальных приборов учета воды нужна для снижения платежей в квитанции и контроля потребления ресурса, отметили в ФАС.

18 февраля руководитель ФАС Максим Шаскольский на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным сообщил о корректировке стоимости коммунальных услуг с 1 января на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Шаскольский отметил, что других изменений тарифов с 1 января не производилось и при поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её