ФАС проверит навязывание определенных моделей счетчиков воды

18 февраля руководитель ФАС Максим Шаскольский на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным сообщил о корректировке стоимости коммунальных услуг с 1 января на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Шаскольский отметил, что других изменений тарифов с 1 января не производилось и при поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования.