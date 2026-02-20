В Москве зафиксирована рекордная высота сугробов
В Москве зафиксирована рекордная высота снега, она достигла 80 см. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Метеорологическую обсерваторию МГУ им. М. В. Ломоносова.
В центре столицы, на станции «Балчуг», высота сугробов оказалась лишь немного ниже – 77 см.
Как сообщает университет, прежний абсолютный рекорд составлял 77 см и был установлен 26 марта 2013 г.
Заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета Михаил Локощенко пояснил, что обновление рекорда стало следствием аномально снежного дня 19 февраля. По его словам, при прохождении атмосферных фронтов в системе циклона суточная сумма осадков достигла 24,4 мм. Это значение вошло в число крупнейших суточных показателей твердых осадков в холодный период с 1954 г.
В университете также отметили, что абсолютный рекорд по количеству зимних осадков за сутки был зафиксирован 14 декабря 1981 г. и составил 31,4 мм.
19 февраля в Москве и Подмосковье вновь начались мощные снегопады. Причиной стал южный циклон под названием «Валли».