Главная / Общество /

В Москве зафиксирована рекордная высота сугробов

Ведомости
Под снежным натиском: как циклон «Валли» испытывает транспорт Москвы и области
19 февраля в Москве и Подмосковье вновь начались мощные снегопады. Причиной стал южный циклон с анимационным и несерьезным названием «Валли». По иронии он привел к транспортным проблемам и непростым последствиям. «Зима бьет все рекорды. Снегопады не прекращаются... Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится», – написал мэр Москвы Сергей Собянин.
1  / 14

19 февраля в Москве и Подмосковье вновь начались мощные снегопады. Причиной стал южный циклон с анимационным и несерьезным названием «Валли». По иронии он привел к транспортным проблемам и непростым последствиям. «Зима бьет все рекорды. Снегопады не прекращаются... Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится», – написал мэр Москвы Сергей Собянин. / Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве зафиксирована рекордная высота снега, она достигла 80 см. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Метеорологическую обсерваторию МГУ им. М. В. Ломоносова.

В центре столицы, на станции «Балчуг», высота сугробов оказалась лишь немного ниже – 77 см.

Как сообщает университет, прежний абсолютный рекорд составлял 77 см и был установлен 26 марта 2013 г.

Заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета Михаил Локощенко пояснил, что обновление рекорда стало следствием аномально снежного дня 19 февраля. По его словам, при прохождении атмосферных фронтов в системе циклона суточная сумма осадков достигла 24,4 мм. Это значение вошло в число крупнейших суточных показателей твердых осадков в холодный период с 1954 г.

В университете также отметили, что абсолютный рекорд по количеству зимних осадков за сутки был зафиксирован 14 декабря 1981 г. и составил 31,4 мм.

19 февраля в Москве и Подмосковье вновь начались мощные снегопады. Причиной стал южный циклон под названием «Валли».

