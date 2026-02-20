В Москве зафиксирована рекордная высота сугробов

1 / 14

19 февраля в Москве и Подмосковье вновь начались мощные снегопады. Причиной стал южный циклон с анимационным и несерьезным названием «Валли». По иронии он привел к транспортным проблемам и непростым последствиям. «Зима бьет все рекорды. Снегопады не прекращаются... Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится», – написал мэр Москвы Сергей Собянин. / Григорий Сысоев / РИА Новости