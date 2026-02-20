Приставы взыскали алименты на более чем 110 млрд руб. за 2025 год
За прошедший год объем взысканий алиментов увеличился до более чем 110 млрд руб., сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В 2024 г. сумма взысканных алиментов составила 92 млрд руб.
Минюст и ФССП провели «существенную работу по совершенствованию профильного законодательства», сообщается в Telegram-канале министерства. Чуйченко заявил о положительных результатах в работе с родителями, злостно уклоняющихся от содержания детей.
«Недопустимы случаи, когда при долге в несколько тысяч рублей у должника арестовывается имущество на десятки миллионов либо наложенными запретами полностью парализуется его деятельность», – отметил министр.
Согласно сообщению Минюста, есть и профилактический эффект общедоступного реестра должников по алиментным обязательствам. Он функционирует с мая 2025 г. на портале Госуслуг и сайте ФССП. По данным министерства, в реестр включены более 300 000 человек.
В январе этого года Госдума ратифицировала две международные конвенции, позволяющие взаимное признание и исполнение судебных приказов о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в странах СНГ. Новые нормы позволят взыскивать алименты на территории государств Содружества по упрощенной процедуре.