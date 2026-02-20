Бывший Музей истории ГУЛАГа пока сохранит коллекцию

20 февраля на сайте музея появилось сообщение о том, что в Москве откроется Музей памяти. Как сообщили в департамент культуры Москвы, в новом музее откроется экспозиция, охватывающая все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны: «Посетители узнают о проявлениях нацизма, испытаниях биологического оружия на советских гражданах, проведенных японцами, освободительной миссии Красной армии, судах над нацистскими преступниками».