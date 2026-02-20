Бывший Музей истории ГУЛАГа пока сохранит коллекцию
Коллекция Музея истории ГУЛАГа пока остается, отдельных решений департамента культуры Москвы не было. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к музею. 20 февраля стало известно, что на его месте появится Музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны.
В музее рассчитывают на сохранении коллекции в соответствии с распоряжениями о сохранении культурного наследия, добавил собеседник.
Как писала «Газета.ру» со ссылкой на сотрудника музея, коллекция Музея истории ГУЛАГа будет теперь «просто лежать» в фондах. По данным издания, экспозиция будет полностью изменена.
20 февраля на сайте музея появилось сообщение о том, что в Москве откроется Музей памяти. Как сообщили в департамент культуры Москвы, в новом музее откроется экспозиция, охватывающая все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны: «Посетители узнают о проявлениях нацизма, испытаниях биологического оружия на советских гражданах, проведенных японцами, освободительной миссии Красной армии, судах над нацистскими преступниками».
На сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что новый музей откроется в этом году. В его основу лягут архивные материалы проекта «Без срока давности», инициированного Поисковым движением России. Директором нового музея стала Наталья Калашникова, с апреля 2025 г. возглавлявшая музей «Смоленская крепость». По данным искусствоведа Ксении Коробейниковой, экс-директор Анна Трапкова остается директором только Музея Москвы.