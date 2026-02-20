Газета
Общество

Умер известный по сериалу «Глухарь» актер Денис Кравцов

Ведомости

Актер Денис Кравцов скончался на 44-м году жизни. О его смерти сообщил Московский театральный центр «Вишневый сад» под руководством Александра Вилькина.

В театре подчеркнули, что Кравцов прожил на сцене десятки ролей – «смешных и трагических, сказочных и драматичных». Среди его работ – злодей Джафар из «Алладина», друг Раскольникова Разумихин из «Преступления и наказания» Достоевского, благородный Лесничий в спектакле «Золушка».

«Но для нас он всегда оставался просто Денисом – живым, искренним, настоящим, мятущимся и тонко чувствующим, как и подобает хорошему артисту», – говорится в сообщении театра.

Широкой аудитории артист был известен по сериалу «Глухарь». Также Кравцов снимался в фильмах «101-й километр», «Примадонна» и других.

Согласно афише театра, в ближайшие выходные были запланированы спектакли с его участием – «Аладдин», «Пеппи длинный чулок» и «Так и будет».

