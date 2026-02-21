Газета
Главная / Общество /

Финский залив впервые за 15 лет полностью покрылся льдом

Ведомости

Финский залив полностью замерз впервые с 2011 г., уникальному явлению поспособствовала тихая и морозная погода, установившаяся в последние несколько дней. Об этом в Telegram-канале сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

20 февраля можно было наблюдать ледяной покров на всей акватории. В горле залива последние 2–3 дня сохранялся молодой тонкий и прозрачный лед, который плохо просматривался на спутниковых снимках. Картина изменилась 21 февраля: приближающийся циклон уже принес шторм на запад залива, и ледяной покров начнет ломать и сжимать.

«Тем не менее, факт замерзания зафиксирован, и ближайшими аналогами по ледовой обстановке остаются 2010 и 2011 гг.», – написал синоптик.

«Росатом» усилил ледокольную группировку в Финском заливе атомоходом «Сибирь» для обеспечения вывоза российских экспортных грузов. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба корпорации. Решение принято в рамках оперативного взаимодействия с Минтрансом РФ для предотвращения возможных сложностей в акватории.

