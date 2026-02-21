Финский залив впервые за 15 лет полностью покрылся льдом

20 февраля можно было наблюдать ледяной покров на всей акватории. В горле залива последние 2–3 дня сохранялся молодой тонкий и прозрачный лед, который плохо просматривался на спутниковых снимках. Картина изменилась 21 февраля: приближающийся циклон уже принес шторм на запад залива, и ледяной покров начнет ломать и сжимать.