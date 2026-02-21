Храм Саграда Фамилия в Барселоне достроили до его максимальной проектной высоты
В Барселоне установлен завершающий элемент центральной башни собора Саграда Фамилия, высота здания достигла максимально запланированной по проекту. Об этом сообщает издание The Guardian.
Утром 20 февраля на высоту 172,5 м с помощью лебедки была поднята верхняя секция 17-метрового четырехгранного креста из стали и стекла, венчающего башню Иисуса Христа. Таким образом, спустя 144 года после начала строительства собор достиг своей окончательной высоты, став самым высоким зданием Барселоны и самой высокой церковью в мире.
Главный архитектор проекта Жорди Фаули назвал произошедшее радостным днем для всех, кто участвовал в строительстве. Торжественная церемония по случаю завершения строительства самой высокой из 18 башен, задуманных архитектором Антонио Гауди, запланирована на 10 июня – в столетнюю годовщину смерти архитектора. Полное окончание всех работ по возведению собора ожидается примерно через десять лет, после создания южного фасада Славы. Несмотря на многолетнюю стройку, Саграда Фамилия давно стала главной туристической достопримечательностью каталонской столицы, определяя ее архитектурный облик наравне с Эйфелевой башней в Париже или небоскребом Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Ежегодно базилику посещают около 5 млн туристов, доходы от билетов направляются на продолжение строительства.