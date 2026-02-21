Храм Саграда Фамилия в Барселоне достроили до его максимальной проектной высоты

Главный архитектор проекта Жорди Фаули назвал произошедшее радостным днем для всех, кто участвовал в строительстве. Торжественная церемония по случаю завершения строительства самой высокой из 18 башен, задуманных архитектором Антонио Гауди, запланирована на 10 июня – в столетнюю годовщину смерти архитектора. Полное окончание всех работ по возведению собора ожидается примерно через десять лет, после создания южного фасада Славы. Несмотря на многолетнюю стройку, Саграда Фамилия давно стала главной туристической достопримечательностью каталонской столицы, определяя ее архитектурный облик наравне с Эйфелевой башней в Париже или небоскребом Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Ежегодно базилику посещают около 5 млн туристов, доходы от билетов направляются на продолжение строительства.