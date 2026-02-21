Чучело лабубу сожгли на Масленицу в Липецкой области
Чучело злой Лабубу сожгли в археологическом парке «Аграмач» в Елецком районе Липецкой области на Масленицу. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.
Посмотреть на сжигание чучела приехали туристы из нескольких регионов. В правительстве уточнили, что сгорела только злая Лабубу, а добрая продолжила отмечать в парке Масленицу.
«Сжигать поп-злодеев в парке на Масленицу уже многолетняя традиция», – отметили там.
В прошлом году на Масленицу в парке Аргамач сожгли Белого Ходока, Волан-де-Морта, Венома, Фредди Крюгера и Хагги Вагги. Организаторы мероприятия считают, что арт-объекты сгорели «как символ очищения русской традиционной культуры от засилья чуждых нам ценностей».
Персонажа Лабубу с заячьими ушами и зубастой улыбкой придумал гонконгский дизайнер Касинг Лунг для книги The Monsters в 2015 г. В 2019 г. китайская Pop Mart выпустила фигурки и пушистые брелоки с ним разных цветов. Они продаются в секретных боксах, где находится игрушка, выбранная случайным образом. Лабубу стали популярны в 2025 г. благодаря TikTok и знаменитостям.