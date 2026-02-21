Чучело лабубу сожгли на Масленицу в Липецкой области

Персонажа Лабубу с заячьими ушами и зубастой улыбкой придумал гонконгский дизайнер Касинг Лунг для книги The Monsters в 2015 г. В 2019 г. китайская Pop Mart выпустила фигурки и пушистые брелоки с ним разных цветов. Они продаются в секретных боксах, где находится игрушка, выбранная случайным образом. Лабубу стали популярны в 2025 г. благодаря TikTok и знаменитостям.