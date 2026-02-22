Российские акробаты вернутся на этап Кубка мира впервые с 2021 года

Последний раз отечественные акробаты выходили на старт Кубка мира в апреле 2021 г., а уже через несколько месяцев, на чемпионате мира в Женеве, они заняли первое место в общем зачете, завоевав пять золотых медалей из шести возможных. В сентябре того же года на чемпионате Европы в Италии российские спортсмены трижды завоевали золото.