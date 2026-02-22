Газета
Главная / Общество /

Российские акробаты вернутся на этап Кубка мира впервые с 2021 года

Ведомости

После четырехлетнего перерыва российские спортсмены вновь выступят на этапе Кубка мира по спортивной акробатике, пишет ТАСС .

Как следует из документов, имеющихся в распоряжении агентства, на соревнования заявлены 10 россиян, выступающих в нейтральном статусе. Среди участников – пары Иван Гавриков и Мирослав Гулаков, Мария Бойчук и София Игошева, Олег Майоров и Елизавета Медведева (микст), а также Сергей Кондрачук, Николай Крестников, Степан Кульбакин и Артем Кузнецов (мужская группа).

Последний раз отечественные акробаты выходили на старт Кубка мира в апреле 2021 г., а уже через несколько месяцев, на чемпионате мира в Женеве, они заняли первое место в общем зачете, завоевав пять золотых медалей из шести возможных. В сентябре того же года на чемпионате Европы в Италии российские спортсмены трижды завоевали золото.

Возвращение на международную арену стало возможным после решения исполкома Международной федерации гимнастики (FIG), принятого в июле 2025 г.

