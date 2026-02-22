Мультфильм «Кейпоп-охотницы на демонов» взял 10 наград премии «Энни»

Успех проекта особенно впечатляет на фоне скромного запуска: Netflix выпустил «Кейпоп-охотницы на демонов» летом 2025 г. практически без рекламной кампании. Тем не менее картина мгновенно привлекла внимание аудитории и стала самым просматриваемым анимационным фильмом в истории стримингового сервиса – во второй половине 2025 г. ее посмотрели 481,6 млн раз по всему миру. Помимо творческих номинаций лента победила во всех ключевых технических категориях: за спецэффекты, анимацию и дизайн персонажей, а также продакшн‑дизайн.