Мультфильм «Кейпоп-охотницы на демонов» взял 10 наград премии «Энни»
Анимационный проект «Кейпоп-охотницы на демонов» , выпущенный Netflix при участии Sony Pictures Animation, стал триумфатором премии «Энни» 2026 г., завоевав сразу 10 наград, пишет The Hollywood Reporter. Среди главных достижений – победа в номинации «Лучший полнометражный фильм», а также признание за лучшую режиссуру (Мэгги Канг и Крис Аппельханс), музыку, сценарий, монтаж и озвучку (Арден Чо за роль Руми). Мультфильм, сочетающий K‑pop эстетику и фэнтезийный сюжет, неожиданно стал глобальным хитом.
Успех проекта особенно впечатляет на фоне скромного запуска: Netflix выпустил «Кейпоп-охотницы на демонов» летом 2025 г. практически без рекламной кампании. Тем не менее картина мгновенно привлекла внимание аудитории и стала самым просматриваемым анимационным фильмом в истории стримингового сервиса – во второй половине 2025 г. ее посмотрели 481,6 млн раз по всему миру. Помимо творческих номинаций лента победила во всех ключевых технических категориях: за спецэффекты, анимацию и дизайн персонажей, а также продакшн‑дизайн.
В других категориях премии отличились телевизионные и независимые проекты. Так, французский мультфильм «Арко» режиссера Уго Бьенвеню получил награду за лучший независимый полнометражный фильм. Среди ТВ‑проектов отмечены «Побочные эффекты» (лучшее шоу для взрослой аудитории), «Удивительно странный мир Гамбола» (лучший детский контент) и «Выиграть или проиграть» (лучший ограниченный сериал). Особого признания удостоился чилийский сериал «Вау, Лиза» – он победил в номинации «Лучший дошкольный сериал» благодаря оригинальному сочетанию 3D‑персонажей и декораций из масштабных моделей ручной работы.
Премия «Энни», вручаемая лос‑анджелесским отделением Международной ассоциации анимационного кино (ASIFA‑Hollywood), традиционно служит индикатором будущих номинантов на «Оскар».