В Запорожской области произошло повторное отключение электроснабжения
В Запорожской области зафиксировано повторное отключение электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его информации, социально значимые объекты оперативно переведены на резервные источники питания. Развернута работа генераторов, что позволяет поддерживать штатное водоснабжение и функционирование критической инфраструктуры.
Все экстренные и аварийные службы переведены в режим повышенной готовности. Ведутся ремонтно-восстановительные работы. В настоящий момент медицинская и неотложная помощь населению оказывается в полном объеме, критическая инфраструктура работает в штатном режиме.
Утром 22 февраля почти вся Запорожская область осталась без света после атаки ВСУ. Об этом в 7.15 мск сообщил Балицкий. В ряде муниципальных и городских образований энергоснабжение оперативно восстановили, в 7:39 без электричества оставалось около половины территории региона.