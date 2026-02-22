Газета
Блогера Люлькова не объявляли в розыск в России

Российского пикап-блогера Владислава Люлькова пока не объявляли в розыск в России, следует из базы розыска МВД. До этого его розыск начали власти Ганы и Кении по подозрению в склонении к сексу.

22 февраля стало известно, что российского блогера объявили в розыск в Гане и Кении, писал Telegram-канал Shot. 36-летний Люльков снимал видео через очки со скрытой камерой, в которых настойчиво предлагал местным девушкам познакомиться.

Одна из жительниц Кении покончила с собой через несколько месяцев после сексуальной связи с Люльковым. Сообщалось, что у нее выявили ВИЧ.

После появления информации о розыске, Люльков, по данным Shot, перебрался в «одну из азиатских стран».

