В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на рейсы
В воздушных гаванях Самары («Курумоч») и Ульяновка («Баратаевка») сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Меру вводили для обеспечения безопасности полетов.
Ранее ограничения отменили в аэропортах Калуги, Саратова, Пензы и Ярославля.
Действие меры сохраняется в Ижевске, Казани и Нижнекамске.
Накануне Росавиация из-за попыток атак дронов несколько раз вводила ограничения на работу аэропортов Московского региона. С 23:30 меру отменили в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский».