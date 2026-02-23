Газета
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на рейсы

В воздушных гаванях Самары («Курумоч») и Ульяновка («Баратаевка») сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Меру вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения отменили в аэропортах Калуги, Саратова, Пензы и Ярославля. 

Действие меры сохраняется в Ижевске, Казани и Нижнекамске. 

Накануне Росавиация из-за попыток атак дронов несколько раз вводила ограничения на работу аэропортов Московского региона. С 23:30 меру отменили в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский». 

