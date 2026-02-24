Семь человек погибли при крушении самолета санавиации в Индии
В результате крушения самолета санавиации Beechcraft C90 в округе Чатра в индийском штате Джаркханд погибли семь человек, включая 41-летнего пациента. Об этом сообщает India Today.
Пострадавшего от ожогов мужчину транспортировали в Дели для дальнейшего лечения. Он погиб вместе с женой и родственником после взлета из Ранчи. Среди погибших также два пилота, врач и фельдшер.
Семья пациента, как сообщает издание, взяла 800 000 рупий ($8794) кредита, чтобы нанять чартерный самолет авиакомпании Redbird Airways, попавший в авиакатастрофу. Родные мужчины также заняли деньги у друзей и благотворителей, чтобы покрыть расходы на лечение в частной больнице в Дели.