Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Семь человек погибли при крушении самолета санавиации в Индии

Ведомости

В результате крушения самолета санавиации Beechcraft C90 в округе Чатра в индийском штате Джаркханд погибли семь человек, включая 41-летнего пациента. Об этом сообщает India Today.

Пострадавшего от ожогов мужчину транспортировали в Дели для дальнейшего лечения. Он погиб вместе с женой и родственником после взлета из Ранчи. Среди погибших также два пилота, врач и фельдшер.

Семья пациента, как сообщает издание, взяла 800 000 рупий ($8794) кредита, чтобы нанять чартерный самолет авиакомпании Redbird Airways, попавший в авиакатастрофу. Родные мужчины также заняли деньги у друзей и благотворителей, чтобы покрыть расходы на лечение в частной больнице в Дели.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её