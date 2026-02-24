Умер актер из «Джанго освобожденного» и «Смерти среди айсбергов» Роберт Кэрредин

Кэрредин родился 24 марта 1954 г. и был младшим сыном актера Джона Кэрредина. Он дебютировал на большом экране в 1972 г. в фильме «Смерть среди айсбергов» с Джоном Уэйном, а затем снялся в оскароносной ленте «Возвращение домой» и фильме Мартина Скорсезе «Злые улицы». В 1980 г. он появился сразу в двух фильмах Каннского кинофестиваля: «Большая красная единица» Сэмюэла Фуллера и «Долгие всадники» Уолтера Хилла, где сыграл вместе с братьями Дэвидом и Китом. Возможно, его самым большим кинематографическим успехом стала роль главного «ботана» Льюиса Скольника в комедии 1984 г. «Месть полудурков», а позднее он обрел новое поколение поклонников, сыграв отца главной героини в сериале «Лиззи Магуайер». Помимо актерской карьеры, Кэрредин любил игру на гитаре и участвовал в автогонках на уровне Гран-при, будучи пилотом команды Lotus вместе с Полом Ньюманом.