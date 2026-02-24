Газета
Главная / Общество /

Умерла известная по фильму «А зори здесь тихие...» актриса Ирина Шевчук

Ведомости

В возрасте 74 лет скончалась заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук. О ее смерти сообщила ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук на своей странице во «В контакте».

По ее словам, Шевчук умерла после продолжительной болезни. Диагноз не уточняется.

«Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью. Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь», – написала Афанасьева-Шевчук.

Информация о дате и месте прощания пока не приводится.

Артем Геодакян / ТАСС
РИА Новости

Шевчук родилась 6 октября 1951 г. в Мурманске, позднее вместе с семьей переехала в Киев. Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии в 1972 г.

В кино снялась более чем в 50 проектах. Наиболее известна по роли Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие». Также играла в картинах «Там вдали, за рекой», «Приключения желтого чемоданчика», «Абитуриентка» и других.

