Умерла известная по фильму «А зори здесь тихие...» актриса Ирина Шевчук
В возрасте 74 лет скончалась заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук. О ее смерти сообщила ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук на своей странице во «В контакте».
По ее словам, Шевчук умерла после продолжительной болезни. Диагноз не уточняется.
«Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью. Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь», – написала Афанасьева-Шевчук.
Информация о дате и месте прощания пока не приводится.
Шевчук родилась 6 октября 1951 г. в Мурманске, позднее вместе с семьей переехала в Киев. Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии в 1972 г.
В кино снялась более чем в 50 проектах. Наиболее известна по роли Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие». Также играла в картинах «Там вдали, за рекой», «Приключения желтого чемоданчика», «Абитуриентка» и других.