ВС отменил лишение водительских прав из-за ошибки с sms-уведомлением

Ведомости

Верховный суд России признал незаконным лишение водительских прав жительницы Сочи, которой не пришло уведомление о судебном заседании. Об этом сообщается на сайте суда.

Высшая инстанция отменила решение Адлерского районного суда Сочи и поставление Четвертого кассационного суда общей юрисдикции. Они признавали виновной Валентину Барчахову в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Ранее суд первой инстанции лишил женщину водительских прав на 1,5 года и назначил штраф в размере 30 000 руб. Однако Барчахова заявила, что не была уведомлена о заседании, на котором рассматривался вопрос о лишении удостоверения.

При составлении протокола она дала согласие на получение уведомлений по sms и указала свой номер телефона. Тем не менее сотрудники суда по ошибке направили сообщение на другой номер, в результате чего женщина не получила извещение и не присутствовала на заседании.

Адлерский районный суд посчитал, что водитель пропустила слушание намеренно. Апелляционная и кассационная инстанции поддержали это решение. Верховный суд, однако, признал, что из-за ненадлежащего уведомления были нарушены процессуальные права гражданки, и отменил судебные акты нижестоящих инстанций.

Теперь дело будет рассмотрено повторно в суде первой инстанции.

