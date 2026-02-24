Электронный посадочный талон с 1 марта приравняют к бумажному
С 1 марта электронный посадочный талон на самолет официально будет приравнен к бумажному. Это следует из приказа Минтранспорта. Таким образом, из технической опции он становится гарантированным правом пассажира, за соблюдение которого отвечает перевозчик.
Согласно обновленным нормам, при регистрации пассажиру может быть выдан посадочный талон как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Авиакомпания обязана направить электронный посадочный талон способом связи, который пассажир указал при бронировании билета.
Документ должен содержать основные данные: фамилию и инициалы пассажира, номер рейса, дату отправления, время окончания посадки и номер места на борту. Дополнительно допускается указание другой информации, связанной с перевозкой.
В правилах также уточняется, что номер выхода на посадку должен быть указан в талоне, если он известен на момент его оформления. Если гейт еще не определен, перевозчик обязан сообщить его позднее – через объявление или информационное табло.