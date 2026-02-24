Газета
Главная / Общество /

Амурский тигр Амадей умер в зоопарке от сердечной недостаточности

Ведомости

В Ленинградском зоопарке умер амурский тигр Амадей. Причиной его смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщили в учреждении.

В октябре хищнику исполнилось бы 17 лет. В зоопарке уточнили, что из-за преклонного возраста у животного диагностировали ряд заболеваний – дистрофию печени и почек, а также изменения в кишечнике. Амадей регулярно получал поддерживающую терапию и находился под наблюдением ветврачей.

«Мы прилагали все усилия, чтобы продлить жизнь нашему любимцу. Но, к сожалению, никто не способен остановить время», – сообщили в зоопарке.

Амадей прибыл в зоопарк годовалым тигренком. Уже в юном возрасте он отличался внушительными размерами, мощными лапами и крупными клыками. Однако поначалу тигренок был пугливым. Новая обстановка вызывала у него стресс – он часто скрывался на крыше норы, избегая контакта с посетителями и сотрудниками.

Со временем специалисты сумели адаптировать хищника. При этом, как отмечают сотрудники, до последних дней у него сохранялся сложный характер: «гордый, упрямый, непокладистый».

12 декабря сообщалось, что Россия и Китай договорились определить численность дальневосточного леопарда и амурского тигра. Стороны подписали соглашение об обмене данными фотомониторинга популяций в трансграничном резервате «Земля больших кошек».

