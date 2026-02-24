Амурский тигр Амадей умер в зоопарке от сердечной недостаточности

Амадей прибыл в зоопарк годовалым тигренком. Уже в юном возрасте он отличался внушительными размерами, мощными лапами и крупными клыками. Однако поначалу тигренок был пугливым. Новая обстановка вызывала у него стресс – он часто скрывался на крыше норы, избегая контакта с посетителями и сотрудниками.