Самолет авиакомпании «Ямал» совершил посадку в Тюмени из-за проблем с крылом
Экипаж самолета авиакомпании «Ямал» при выполнении рейса по маршруту Новый Уренгой – «Домодедово» после взлета доложил о нестандартной работе элементов механизации крыла. В результате было принято решение следовать на запасной аэродром в городе Тюмень («Рощино»). Об этом сообщил Telegram-канал уральской транспортной прокуратуры.
Посадка воздушного судна произошла в 20:20 по местному времени (18:20 мск) в штатном режиме. Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. Тюменская транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров на получение полагающихся услуг.
20 февраля в Приамурье разбился частный вертолет Robinson, в результате погибли пилот и два пассажира. Он пропал в Ромненском муниципальном округе. Воздушное судно вылетело с лесозаготовительной делянки в 130 км от села Амаранка, после чего связь с ним прервалась. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).