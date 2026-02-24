Самолет авиакомпании «Ямал» совершил посадку в Тюмени из-за проблем с крылом

20 февраля в Приамурье разбился частный вертолет Robinson, в результате погибли пилот и два пассажира. Он пропал в Ромненском муниципальном округе. Воздушное судно вылетело с лесозаготовительной делянки в 130 км от села Амаранка, после чего связь с ним прервалась. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).