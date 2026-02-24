В Латвии задержали российского ученого Андрея Ланькова
В Риге во время лекции сотрудники полиции задержали российского корееведа, профессора Университета Кунмин (Сеул) Андрея Ланькова. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на участников мероприятия.
Лекция, посвященная КНДР, была запланирована на 19:00 по местному времени (20:00 мск) 24 февраля. Ланькова вывели с занятия представители муниципальной полиции.
Ивент-агентство Curiosophy Events, которое занималось организацией лекции, рассказало РБК, что корееведа доставляют в иммиграционную службу Латвии. Позже этот факт подтвердил сам Ланьков. Собеседники газеты отметили, что сейчас историк ожидает прибытия адвоката, консул Австралии оповещен о ситуации.
Ланьков также рассказал РБК, что власти Латвии внесли его в черный список.
Ланьков родился в 1963 г. в Санкт-Петербурге. Он получил образование на Восточном факультете Ленинградского государственного университета, который окончил в 1986 г. Ланьков посвятил себя преподаванию корейского языка и истории Кореи. В 1990-е гг. он работал в Южной Корее и Австралии, а с 2004 г. занимает профессорскую должность в Университете Кунмин в Сеуле. Ланьков обладает гражданством как России, так и Австралии.