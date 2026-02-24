В Латвии задержали российского ученого Андрея Ланькова

Ланьков родился в 1963 г. в Санкт-Петербурге. Он получил образование на Восточном факультете Ленинградского государственного университета, который окончил в 1986 г. Ланьков посвятил себя преподаванию корейского языка и истории Кореи. В 1990-е гг. он работал в Южной Корее и Австралии, а с 2004 г. занимает профессорскую должность в Университете Кунмин в Сеуле. Ланьков обладает гражданством как России, так и Австралии.