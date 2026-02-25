В РФ планируют впервые клонировать быка для промышленного воспроизводства стада

По его словам, освоение технологии стало ключевым достижением в сфере клонирования в России. Этот метод делает процесс дешевле за счет отказа от дорогостоящих микроманипуляторов и микроскопов и дает возможности обрабатывать до 100 яйцеклеток в час против 30 при классическом подходе. В «Прогресс агро» Handmade Cloning используют для тиражирования коров с рекордными надоями. В 2024 г. родился первый в России клонированный с ее помощью теленок Звездочка, а в октябре 2025 г. – Милка и Искорка. Только на первом теленке компания сэкономила порядка $50 000.