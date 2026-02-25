Гергиев рассказал Путину о подготовке к юбилею Большого театра
В конце 2026 г. исполнится 250 лет со дня основания Государственного академического Большого театра России. Дирижер, художественный руководитель и гендиректор Государственного академического Мариинского театра, гендиректор Большого театра Валерий Гергиев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о подготовке к этому событию на встрече в Кремле.
По словам Гергиева, юбилей Большого театра – огромное событие не только для Москвы и Санкт-Петербурга, но для всей России.
«Мы пригласим ведущие коллективы выступать на наших сценах, и сами выступим у них под флагом этого юбилея», – отметил он.
В качестве примера Гергиев привел филиал Мариинского театра во Владивостоке, артисты которого в настоящее время выступают в Петербурге, куда приезжают трижды в год. По его словам, пока это «своего рода экзамен».
Гергиев отметил, что сейчас ведется строительство крупного центра, где соединятся образовательные, музейные и концертно-театральные возможности, – речь о возведении музейного и театрально-образовательного комплекса (МиТОК) на сопке Орлиное Гнездо во Владивостоке.
«Мы все ждем с нетерпением торжественного открытия. Надеемся, что это произойдет в следующем году, и для этого будем делать все возможное», – сказал гендиректор Большого.
Гергиев также отметил рост труппы, которая будет представлять Дальний Восток «перед искушенным зрителем как в Петербурге, так и в Москве».