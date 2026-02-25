ФСБ предотвратила покушение на убийство бизнесмена в Оренбургской области
Сотрудники ФСБ в сотрудничестве со Следственным комитетом (СК) пресекли подготовку заказного убийства крупного предпринимателя в Оренбургской области. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По данным ведомства, преступление удалось предотвратить «в целях недопущения дестабилизации обстановки в этнической среде» региона. В Оренбурге задержан заказчик убийства – 49-летний гражданин России, представитель одной из национальных диаспор. По версии следствия, он планировал устранить своего конкурента в сфере торговли.
Как уточнила исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Оренбургской области Ольга Крутоярова, в сентябре 2025 г. подозреваемый, не желая возвращать коммерсанту долг в размере 15 млн руб., решил организовать его убийство. Он обратился к знакомому с предложением совершить преступление за денежное вознаграждение, разработал план и передал деньги на приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов и автомобиля. Заказчик также показал исполнителю фотографию предполагаемой жертвы и сообщил его персональные данные.
Однако предполагаемый исполнитель обратился в правоохранительные органы и сообщил о готовящемся преступлении. В результате оперативных мероприятий заказчик был задержан сотрудниками УФСБ по Оренбургской области в момент передачи денег за якобы уже совершенное убийство.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об организации приготовления убийства по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.