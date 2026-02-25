ФСБ предотвратила покушение на убийство бизнесмена в Оренбургской области

Как уточнила исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Оренбургской области Ольга Крутоярова, в сентябре 2025 г. подозреваемый, не желая возвращать коммерсанту долг в размере 15 млн руб., решил организовать его убийство. Он обратился к знакомому с предложением совершить преступление за денежное вознаграждение, разработал план и передал деньги на приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов и автомобиля. Заказчик также показал исполнителю фотографию предполагаемой жертвы и сообщил его персональные данные.