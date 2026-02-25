Умер основатель ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп
Один из основателей и многолетних лидеров ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп умер на 75-м году жизни, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Ариэль» считается одним из ярких культурных брендов Южного Урала, подчеркнул глава региона. «Вместе со своим коллективом Ростислав Гепп внес большой вклад в популяризацию русской народной песни и произведений советских композиторов», – отметил он.
Гепп родился в Челябинской области и прожил там практически всю свою жизнь, он продолжал давать концерты до последних дней.
Ансамбль «Ариэль» был основан в октябре 1967 г. Валерием Ярушиным. После отъезда Ярушина в Москву челябинский коллектив возглавил Гепп. Под его руководством было выпущено восемь альбомов, последний, посвященный родному Челябинску, – в 2024 г. Гепп играл на флейте и клавишных инструментах, он выпускник дирижерско-хорового факультета Челябинского института культуры. Ансамбль запомнился песнями «В краю магнолий», «Баба Яга», «Заповедные места» и др.