Умер основатель ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп

Ансамбль «Ариэль» был основан в октябре 1967 г. Валерием Ярушиным. После отъезда Ярушина в Москву челябинский коллектив возглавил Гепп. Под его руководством было выпущено восемь альбомов, последний, посвященный родному Челябинску, – в 2024 г. Гепп играл на флейте и клавишных инструментах, он выпускник дирижерско-хорового факультета Челябинского института культуры. Ансамбль запомнился песнями «В краю магнолий», «Баба Яга», «Заповедные места» и др.