Мишустин поддержал введение механизма постоплаты парковок

Ведомости

Правительство России поддерживает идею введения механизма постоплаты парковок. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме.

Законопроект об этом будет внесен в нижнюю палату парламента до конца текущего года.

ТАСС писал в январе, что власти разрабатывают поправки о введении постоплаты парковки в России с целью снижения количества штрафов для автомобилистов. Подготовкой проекта федерального закона занимается Минтранс РФ.

Ведомство считает, что поправки в закон об организации дорожного движения позволят повысить платежную дисциплину пользователей платной парковки и снизить число «штрафных санкций, применяемых к добросовестным пользователям парковок».

