Умер детский писатель Сергей Георгиев

О смерти Георгиева также сообщил литературовед Николай Подосокорский. Он отметил, что Георгиев публиковался как детский писатель с 1972 г. Его первая книга «Кораблик» была издана в 1987 г. Покойный дебютировал в кино как автор сценариев всесоюзного сатирического киножурнала «Фитиль». Преподавал в различных вузах Екатеринбурга, работал в журналах «Уральский следопыт», «МИКС» и «Голос». Был постоянным автором журналов «Мурзилка», «Школьный вестник» и др. Являлся членом правления Российского книжного союза, членом Союза писателей Москвы.