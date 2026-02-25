Газета
Главная / Общество /

Умер детский писатель Сергей Георгиев

Ведомости

Детский писатель и сценарист Сергей Георгиев скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщается на сайте Российского книжного союза.

«Сергей Георгиевич много лет был членом правления Российского книжного союза. Его всегда ценили не только за творчество, но и за открытость, доброту и преданность любимому делу», – говорится в сообщении, подписанном президентом союза Сергеем Степашиным.

Российская государственная детская библиотека
Российская государственная детская библиотека

О смерти Георгиева также сообщил литературовед Николай Подосокорский. Он отметил, что Георгиев публиковался как детский писатель с 1972 г. Его первая книга «Кораблик» была издана в 1987 г. Покойный дебютировал в кино как автор сценариев всесоюзного сатирического киножурнала «Фитиль». Преподавал в различных вузах Екатеринбурга, работал в журналах «Уральский следопыт», «МИКС» и «Голос». Был постоянным автором журналов «Мурзилка», «Школьный вестник» и др. Являлся членом правления Российского книжного союза, членом Союза писателей Москвы.

