Умер актер из сериалов «Интерны» и «Склифосовский» Владимир Довжик

Довжик в 1993 г. окончил Щукинское училище (курс Альберта Бурова) и в том же году дебютировал в кино в фильме «На Муромской дорожке». В 1998 г. он пополнил труппу театра «Человек», где выступил как актер и режиссер спектаклей «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу», а также исполнил одну из главных ролей в спектакле «Искусство».