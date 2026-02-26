Умер актер из сериалов «Интерны» и «Склифосовский» Владимир Довжик
Актер Владимир Довжик, известный по ролям в сериалах «Бригада», «Интерны» и «Склифосовский», скончался в 57 лет, сообщил театр «Человек» в соцсети «ВКонтакте».
«Разноплановый, умный, тонкий актер и талантливый режиссер Владимир Довжик внес большой вклад в развитие нашего театра», – говорится в сообщении.
Довжик в 1993 г. окончил Щукинское училище (курс Альберта Бурова) и в том же году дебютировал в кино в фильме «На Муромской дорожке». В 1998 г. он пополнил труппу театра «Человек», где выступил как актер и режиссер спектаклей «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу», а также исполнил одну из главных ролей в спектакле «Искусство».
В 2002 г. он сыграл юриста Сашу Белого в сериале «Бригада». Позже он снялся в «Интернах». Самой известной для Довжика стала роль нейрохирурга Юрия Шейнмана в сериале «Склифосовский». Всего он участвовал в более 100 проектах.