Эксперт РАН рассказала о необходимости более гибкого регулирования ГМО

Сейчас работу с ГМО регулирует федеральный закон, который фактически запрещает, например, применение ГМ-растений в сельском хозяйстве, указала эксперт. «При этом важно понимать, что современная генетика ушла далеко вперед: технологии генетического редактирования, такие как CRISPR, позволяют вносить точечные изменения без введения чужеродной ДНК, и во многих странах такие организмы уже не приравниваются к классическим ГМО», – сказала она.