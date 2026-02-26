Газета
Главная / Общество /

Эксперт РАН рассказала о необходимости более гибкого регулирования ГМО

Ведомости

Регулирование в сфере генномодифицированных организмов (ГМО) следует сделать более гибким. С таким предложением выступила заместитель директора по стратегическим коммуникациям ФИЦ биотехнологии РАН Алина Осьмакова в интервью «Ведомостям».

Сейчас работу с ГМО регулирует федеральный закон, который фактически запрещает, например, применение ГМ-растений в сельском хозяйстве, указала эксперт. «При этом важно понимать, что современная генетика ушла далеко вперед: технологии генетического редактирования, такие как CRISPR, позволяют вносить точечные изменения без введения чужеродной ДНК, и во многих странах такие организмы уже не приравниваются к классическим ГМО», – сказала она.

По словам Осьмаковой, в научном сообществе в России давно обсуждается необходимость актуализации законодательства с учетом развития технологий. Обсуждают это и в парламенте. Госдума рассматривает законопроект о внесении изменений в закон, которые вводят понятие «генноинженерно редактированный организм» и разграничивают его с генноинженерно модифицированным организмом (трансгеном, ГМО).

Алина Осьмакова: «Казалось, что миропорядок почти незыблем»

Общество / Интервью

«Здесь ключевая идея не отмена контроля, а более дифференцированное и научно обоснованное регулирование, чтобы коммерциализация разработок стала возможной при сохранении требований безопасности», – уточнила Осьмакова.

Сейчас вопрос стоит не в разработке новых законов, а приведении регуляторной среды в соответствие с реальными технологическими возможностями и экономическими задачами страны. По ее словам, это может превратить биоэкономику «из декларативного направления в работающий сектор промышленности».

В России с 2016 г. запрещено использование ГМО в растениеводстве и животноводстве, а также ввоз содержащей ГМО продукции. В законодательстве за это установлена административная ответственность: за нарушение запрета штрафы составляют для должностных лиц от 10 000 до 50 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 500 000 руб.

