Актриса Наталья Климова умерла на 88-м году жизни

Ведомости

Актриса Наталья Климова, известная по роли Снежной королевы, умерла 25 февраля. Ей было 87 лет, сообщил ТАСС друг семьи.

«Натальи не стало вчера, последнее время она сильно болела и почти не ходила. Возраст, все-таки», – сказал агентству собеседник.

РИА Новости
Актриса Наталья Климова в роли Снежной королевы на съемках фильма «Снежная королева» режиссера Геннадия Казанского. / РИА Новости

Климова родилась в 1938 г. в Москве. Она окончила Школу-студию МХАТ в 1963 г. Затем Климова служила в театре «Современник». Актриса получила известность после ролей Снежной королевы в экранизации сказки, а также Зои Монроз в фильме «Гиперболоид инженера Гарина». В конце 1960-х гг. Климовой пришлось прервать карьеру после диагностирования тяжелой формы туберкулеза. Актриса перенесла четыре операции. В последние годы Климова жила в Муроме вместе с актером Владимиром Заманским.

