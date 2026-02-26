Актриса Наталья Климова умерла на 88-м году жизни

Климова родилась в 1938 г. в Москве. Она окончила Школу-студию МХАТ в 1963 г. Затем Климова служила в театре «Современник». Актриса получила известность после ролей Снежной королевы в экранизации сказки, а также Зои Монроз в фильме «Гиперболоид инженера Гарина». В конце 1960-х гг. Климовой пришлось прервать карьеру после диагностирования тяжелой формы туберкулеза. Актриса перенесла четыре операции. В последние годы Климова жила в Муроме вместе с актером Владимиром Заманским.