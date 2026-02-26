Минздрав предложил присвоить Анапе статус федерального курорта

Статус курорта федерального значения получают территории с уникальными природными лечебными ресурсами – такими как минеральные воды и лечебные грязи. Для Анапы это прежде всего минеральные источники и грязи Кизилташского лимана, уточняет в пояснительной записке Минздрав. Кроме того, в государственном реестре курортного фонда зафиксированы сведения о нескольких месторождениях минеральных вод и 12 водоисточниках, включая борные, бромные, сероводородные и другие виды лечебных вод.