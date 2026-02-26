Минздрав предложил присвоить Анапе статус федерального курорта
Минздрав предложил присвоить Анапе статус курорта федерального значения. Соответствующий проект правительственного постановления опубликован на портале правовых актов.
Согласно пояснительной записке, курортом федерального значения предлагается признать территорию муниципального округа город-курорт Анапа в Краснодарском крае общей площадью 981 800 га – в действующих границах муниципалитета.
Статус курорта федерального значения получают территории с уникальными природными лечебными ресурсами – такими как минеральные воды и лечебные грязи. Для Анапы это прежде всего минеральные источники и грязи Кизилташского лимана, уточняет в пояснительной записке Минздрав. Кроме того, в государственном реестре курортного фонда зафиксированы сведения о нескольких месторождениях минеральных вод и 12 водоисточниках, включая борные, бромные, сероводородные и другие виды лечебных вод.
Как отмечает министерство, на территории курорта в предлагаемых границах действуют санаторно-курортные организации, а сама территория соответствует требованиям, установленным для курортов федерального значения. Новый статус предполагает особую охрану природных ресурсов, строгие санитарные зоны и развитие инфраструктуры при поддержке федеральных властей.
2 ноября 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое признает город Сочи курортом федерального значения с 1 января 2026 г.