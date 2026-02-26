В Москве арестовали вербовщика секты «Царская Империя»
Тверской районный суд Москвы постановил заключить под стражу до 24 апреля вербовщика секты «Царская Империя» Юрия Гончарова, известного как «схиепископ» и «князь Московский» Варфоломей. Он обвиняется в организации и руководстве некоммерческой организацией, которая нарушает права и свободы граждан, а также пропаганде ее деяний. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
25 февраля следственные органы возбудили уголовное дело в отношении Гончарова по ч. 3 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). По данной статье ему может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.
По данным следствия, в 2023 г. мужчина присоединился к некоммерческому общественному объединению, приняв его правила: уничтожение личных документов, отказ от уплаты налогов и сборов, службы в армии и соблюдения законов РФ. Занимая различные должности в организации, он активно пропагандировал ее идеи, призывал отказываться от гражданских обязанностей и совершать противоправные действия. О его деятельности стало известно в рамках расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по факту исчезновения женщины и ее двух дочерей, прибывших во Владимирскую область, чтобы присоединиться к секте. Их местонахождение вскоре было установлено.
В ходе обысков у подозреваемого нашли литературу и инструкции для новых членов секты. Изъятые материалы направят на психолого-лингвистическую экспертизу. Гончаров отказался давать показания.
Руководители секты «Царская Империя» – Леонид Власов, Александр Кормишенко и Никита Шостак – были привлечены к уголовной ответственности СК России по Ульяновской области по ч. 2 ст. 239 (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан) и ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).