В Москве арестовали вербовщика секты «Царская Империя»

По данным следствия, в 2023 г. мужчина присоединился к некоммерческому общественному объединению, приняв его правила: уничтожение личных документов, отказ от уплаты налогов и сборов, службы в армии и соблюдения законов РФ. Занимая различные должности в организации, он активно пропагандировал ее идеи, призывал отказываться от гражданских обязанностей и совершать противоправные действия. О его деятельности стало известно в рамках расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по факту исчезновения женщины и ее двух дочерей, прибывших во Владимирскую область, чтобы присоединиться к секте. Их местонахождение вскоре было установлено.