Вандал получил два года колонии за порчу фасада исторического музея в Москве

Суд признал Фролова А.А. виновным в повреждении объекта культурного наследия и вандализме. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года два месяца со штрафом в 20 000 руб. По ч. 2. ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) максимальное наказание – лишение свободы на шесть лет.