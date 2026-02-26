Вандал получил два года колонии за порчу фасада исторического музея в Москве
Тверской райсуд Москвы назначил реальный срок мужчине, облившему краской здание Государственного исторического музея на Красной площади. Об этом сообщили в канале столичных судов общей юрисдикции.
Суд признал Фролова А.А. виновным в повреждении объекта культурного наследия и вандализме. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года два месяца со штрафом в 20 000 руб. По ч. 2. ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) максимальное наказание – лишение свободы на шесть лет.
11 октября сообщалось, что суд арестовал этого мужчину на 15 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. В ходе заседания он пояснял, что повредил стену Кремля молотком из личной неприязни к сотрудникам ФСО России.