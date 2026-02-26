Путин поручил проконтролировать выплаты семьям погибших участников спецоперации

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Генпрокуратурой и фондом «Защитники Отечества» провести мониторинг исполнения нормативных актов, регулирующих порядок и сроки выплат семьям погибших или пропавших без вести участников специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.