Главная / Общество /

Путин поручил проконтролировать выплаты семьям погибших участников спецоперации

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Генпрокуратурой и фондом «Защитники Отечества» провести мониторинг исполнения нормативных актов, регулирующих порядок и сроки выплат семьям погибших или пропавших без вести участников специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно поручению, необходимо проверить, насколько своевременно предоставляются положенные меры поддержки, и при необходимости принять дополнительные решения для обеспечения их оперативного получения.

Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 апреля 2026 г.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, генеральный прокурор Александр Гуцан и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

28 января судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) России поддержала решение нижестоящих инстанций и гарантировала семьям военнослужащих из приграничных поселков городского типа (ПГТ) право на получение повышенных социальных пособий.

