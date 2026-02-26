СК возбудил дело о похищении после исчезновения девочки в Смоленске

Координатор поисково-спасательного отряда «Сальвар» Анна Жойкина 25 февраля сообщала, что девочку искали свыше 200 человек. Среди них 50 волонтеров и около 150 местных жителей. Кроме того, на сайте отряда было размещено обращение к водителям, которые могли проезжать в районе исчезновения девочки. Их просят проверить регистраторы и, если есть возможность, вспомнить, видели ли они ребенка, похожего на того, что изображен на ориентировке.