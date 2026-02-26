СК возбудил дело о похищении после исчезновения девочки в Смоленске
Следственные органы Следственного комитета (СК) РФ возбудили уголовное дело о похищении после того, как пропавшая 24 февраля девятилетняя девочка была обнаружена в квартире с ранее судимым 43-летним мужчиной и его сожительницей. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Дело возбуждено по ст. 126 УК РФ (похищение человека).
По данным СК, в рамках расследования рассматривались различные сценарии исчезновения ребенка, включая версию о возможной причастности водителя автомобиля, зафиксированного камерами наблюдения в районе пропажи девочки.
В процессе следственных мероприятий и оперативно-розыскной работы удалось установить местоположение автомобиля. Транспортное средство было тщательно осмотрено, из него были изъяты улики, представляющие интерес для следствия. Сейчас эти материалы направлены на судебно-генетическую экспертизу. Результаты исследования подтвердили причастность подозреваемого к похищению девочки.
Подозреваемого задержали, сейчас с ним проводят следственные действия. Следователи планируют обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу.
СК РФ по Смоленской области сообщал, что, по предварительным данным, около 8:00 мск 24 февраля девочка вышла из квартиры на улице Маршала Еременко выгуливать собаку, домой она не вернулась. Изначально было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
Координатор поисково-спасательного отряда «Сальвар» Анна Жойкина 25 февраля сообщала, что девочку искали свыше 200 человек. Среди них 50 волонтеров и около 150 местных жителей. Кроме того, на сайте отряда было размещено обращение к водителям, которые могли проезжать в районе исчезновения девочки. Их просят проверить регистраторы и, если есть возможность, вспомнить, видели ли они ребенка, похожего на того, что изображен на ориентировке.
26 февраля поисковый отряд «Сальвар» сообщил, что девочку нашли живой.