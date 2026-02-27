Газета
Общество

Задержан зампред правления «Газпром нефти» Джалябов

Ведомости

Правоохранители задержали зампредседателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. Его заподозрили в получении взяток на общую сумму более 29 млн руб., пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Джалябов был задержан сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Речь идет о возможных двух эпизодах получения взяток в 2020-2021 гг. от руководителей подрядных компаний. На полученные незаконным путем средства он купил квартиру в Сочи в ЖК «Актер Гэлакси», полагает следствие.

В то время Джалябов работал директором филиала «Газпром инвест Надым». По версии следователей, он подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по крупным строительным подрядам, обеспечивал их оплату и защищал подрядчиков от штрафов и неустоек за срыв сроков за денежное вознаграждение.

С марта 2021 г. по август 2023 г. Джалябов занимал должность гендиректора «Газпром добыча Ноябрьск», а в 2023-2024 гг. был главным инженером «Газпром нефти». С апреля 2024 г. он стал заместителем председателя правления «Газпром нефти».

