Задержан зампред правления «Газпром нефти» Джалябов

Джалябов был задержан сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Речь идет о возможных двух эпизодах получения взяток в 2020-2021 гг. от руководителей подрядных компаний. На полученные незаконным путем средства он купил квартиру в Сочи в ЖК «Актер Гэлакси», полагает следствие.