Задержан зампред правления «Газпром нефти» Джалябов
Джалябов был задержан сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Речь идет о возможных двух эпизодах получения взяток в 2020-2021 гг. от руководителей подрядных компаний. На полученные незаконным путем средства он купил квартиру в Сочи в ЖК «Актер Гэлакси», полагает следствие.
В то время Джалябов работал директором филиала «Газпром инвест Надым». По версии следователей, он подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по крупным строительным подрядам, обеспечивал их оплату и защищал подрядчиков от штрафов и неустоек за срыв сроков за денежное вознаграждение.
С марта 2021 г. по август 2023 г. Джалябов занимал должность гендиректора «Газпром добыча Ноябрьск», а в 2023-2024 гг. был главным инженером «Газпром нефти». С апреля 2024 г. он стал заместителем председателя правления «Газпром нефти».