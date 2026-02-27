В Воронеже троих граждан приговорили к срокам за диверсию
Воронежский областной суд вынес приговор троим местным жителям – Артему Иванову 2006 года рождения, Андрею Баскакову (2005) и Валерии Фурсовой (2007). Их обвинили в госизмене, поджоге, содействии диверсии и заведомо ложных сообщениях о готовящемся взрыве. Обвиняемым назначили от 6 до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщил суд.
По данным суда, Иванов использовал Telegram для связи с представителями украинских спецслужб. Под их руководством он наносил в общественных местах областного центра изображения и надписи, которые критиковали внешнеполитический курс РФ. Он также прошел обучение методам диверсий и конспирации, а затем провел тестовую закладку муляжа взрывного устройства на железнодорожных путях.
Позже, выполняя указания украинского координатора, Иванов вовлек в преступную деятельность Баскакова и Фурсову, чтобы они помогли ему совершить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры.
Следственный отдел УФСБ России по Воронежской области возбудил дело. Иванову были предъявлены обвинения по ст. 275 (государственная измена), ст. 281 (диверсия), ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности) и ст. 207 УК РФ (ложное сообщение о взрыве). Баскаков и Фурсова обвиняются по статье ст. 281 УК РФ.
Иванова приговорили к 8,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Фурсова получила шесть лет заключения в колонии общего режима, а Баскаков – 12 лет в колонии строгого режима, первые три года из которых он проведет в тюрьме.
20 февраля Следственные органы СК России передали в суд уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Пензенской области. Он обвиняется в совершении террористического акта на объекте железнодорожной инфраструктуры (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). По данным следствия, в июле 2025 г. несовершеннолетний, попав под влияние интернет-вербовщиков, действующих против интересов России, совершил поджог железнодорожного оборудования на перегоне станций Сюзюм – Кузнецк Куйбышевской железной дороги. В результате диверсии произошел сбой в движении поездов, был задержан ряд составов, а ущерб составил более 350 000 руб.
Подростка задержали сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с транспортной полицией. В ходе расследования следователи провели обыски, допросы и ряд экспертиз. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других лиц, причастных к преступлению, выделено в отдельное производство.