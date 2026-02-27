В Воронеже троих граждан приговорили к срокам за диверсию

20 февраля Следственные органы СК России передали в суд уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Пензенской области. Он обвиняется в совершении террористического акта на объекте железнодорожной инфраструктуры (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). По данным следствия, в июле 2025 г. несовершеннолетний, попав под влияние интернет-вербовщиков, действующих против интересов России, совершил поджог железнодорожного оборудования на перегоне станций Сюзюм – Кузнецк Куйбышевской железной дороги. В результате диверсии произошел сбой в движении поездов, был задержан ряд составов, а ущерб составил более 350 000 руб.