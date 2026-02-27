В Пермском крае начали поиски пятерых пропавших туристов из Уфы
Пятеро туристов из Уфы на снегоходах пропали на территории Пермского края. Спасатели начали поиски группы, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Сегодня утром утеряна связь с группой туристов на снегоходах. Пять человек перестали выходить на связь в районе Плато Кваркуш», – рассказал агентству собеседник.
В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» ТАСС сообщили, что туристы должны были вернуться в Уфу 24-25 февраля. Известно также, что группа не была зарегистрирована. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Вечером 13 декабря 2025 г. две группы туристов на снегоходах пропали в районе горы Ослянка в Пермском крае. 15 декабря все 13 человек были найдены живыми.