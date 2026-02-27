Газета
Общество

«Яндекс.Погода» предупредила о холодном начале весны и периодах вегетации

Ведомости

Начало весны будет ощутимо холоднее, чем в прошлом году, особенно в европейской части страны (Центральная Россия, Поволжье, Урал, Северо-Запад). Это следует из прогноза и анализа метеоданных «Яндекс.Погоды».

Сезон цветения и пыльцы также начнется позднее, чем в 2025 г. По данным метеорологов, продолжительность вегетационного периода может меняться в зависимости от региона и погодных условий. Среди городов-миллионников с самой высокой средней продолжительностью вегетационного периода – Краснодар (257 дней), Ростов-на-Дону (240 дней) и Волгоград (221 день). В первую пятерку по этому показателю также вошли Воронеж (212) и Самара (296).

Наиболее низкая длительность вегетационного сезона и самая краткосрочная опасность для аллергиков присуща Чукотке (70 дней в году), Магаданской области (80), Республике Алтай (81), Красноярскому краю (85), Якутии (87), Архангельской области (92), Тыве (92), Бурятии (101), Забайкальскому краю (102) и ЯНАО (102).

