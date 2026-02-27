«Яндекс.Погода» предупредила о холодном начале весны и периодах вегетации

Сезон цветения и пыльцы также начнется позднее, чем в 2025 г. По данным метеорологов, продолжительность вегетационного периода может меняться в зависимости от региона и погодных условий. Среди городов-миллионников с самой высокой средней продолжительностью вегетационного периода – Краснодар (257 дней), Ростов-на-Дону (240 дней) и Волгоград (221 день). В первую пятерку по этому показателю также вошли Воронеж (212) и Самара (296).