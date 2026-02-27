Экс-главреда Readovka Костылева задержали по подозрению в мошенничестве

Костылев создал издание Readovka в 2014 г. Изначально оно освещало события в Смоленской области, по позже стало федеральным и превратилось в медиахолдинг. В 2018 г. был создан одноименный Telegram-канал. В 2020 г. редакция издания передислоцировалась в Москву. В августе 2025 г. редакция Readovka объявила, что Костылев покинул посты учредителя и собственника издания. В заявлении было сказано, что он займется развитием других своих проектов.