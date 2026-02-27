Газета
Общество

Экс-главреда Readovka Костылева задержали по подозрению в мошенничестве

Ведомости

Бывшего главного редактора Readovka Алексея Костылева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, его задержали 25 февраля. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) Костылеву грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Из картотеки Тверского районного суда Москвы следует, что следствие ходатайствует об аресте Костылева на два месяца. Заседание по данному вопросу назначено на 17:00 мск 27 февраля.

Костылев создал издание Readovka в 2014 г. Изначально оно освещало события в Смоленской области, по позже стало федеральным и превратилось в медиахолдинг. В 2018 г. был создан одноименный Telegram-канал. В 2020 г. редакция издания передислоцировалась в Москву. В августе 2025 г. редакция Readovka объявила, что Костылев покинул посты учредителя и собственника издания. В заявлении было сказано, что он займется развитием других своих проектов.

