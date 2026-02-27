У бывшего замглавы МВД Дагестана потребовали изъять имущество на 533 млн рублей
Генпрокуратура РФ требует изъять у бывшего замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова имущество на 533 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обвинение требует обратить в доход государства часы, серебряную посуду и прочие предметы роскоши на 8,4 млн руб. Также в квартире Исмаилова изъяли денежные средства на 516 000 руб.
Исмаилов также является собственником и фактическим владельцем восьми земельных участков, пяти зданий в Дербенте и Махачкале, а также квартиры в Москве и шести иномарок, оформленных на четверых аффилированных ему лиц. Стоимость недвижимости составляет 524 млн руб., автомобилей – 15 млн руб.
О задержании Исмаилова стало известно в ноябре 2023 г. Обыски по месту его жительства и работы проводили сотрудники ФСБ. После оперативных мероприятий его вместе с замначальника следственного управления МВД по региону Далгатом Абдулгапуровым направили в Москву для допроса и предъявления обвинения. Исмаилову и Абдулгапурову вменяется два эпизода получения взяток на 1,3 млн руб.