Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

У бывшего замглавы МВД Дагестана потребовали изъять имущество на 533 млн рублей

Ведомости

Генпрокуратура РФ требует изъять у бывшего замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова имущество на 533 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обвинение требует обратить в доход государства часы, серебряную посуду и прочие предметы роскоши на 8,4 млн руб. Также в квартире Исмаилова изъяли денежные средства на 516 000 руб.

Исмаилов также является собственником и фактическим владельцем восьми земельных участков, пяти зданий в Дербенте и Махачкале, а также квартиры в Москве и шести иномарок, оформленных на четверых аффилированных ему лиц. Стоимость недвижимости составляет 524 млн руб., автомобилей – 15 млн руб.

О задержании Исмаилова стало известно в ноябре 2023 г. Обыски по месту его жительства и работы проводили сотрудники ФСБ. После оперативных мероприятий его вместе с замначальника следственного управления МВД по региону Далгатом Абдулгапуровым направили в Москву для допроса и предъявления обвинения. Исмаилову и Абдулгапурову вменяется два эпизода получения взяток на 1,3 млн руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её