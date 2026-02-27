У бывшего замглавы МВД Дагестана потребовали изъять имущество на 533 млн рублей

О задержании Исмаилова стало известно в ноябре 2023 г. Обыски по месту его жительства и работы проводили сотрудники ФСБ. После оперативных мероприятий его вместе с замначальника следственного управления МВД по региону Далгатом Абдулгапуровым направили в Москву для допроса и предъявления обвинения. Исмаилову и Абдулгапурову вменяется два эпизода получения взяток на 1,3 млн руб.