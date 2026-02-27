Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Роман Владимира Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи

Ведомости

Роман писателя Владимира Сорокина «Голубое сало» снят с продажи. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «АСТ».

В издательстве пояснили, что такое решение принято из-за высоких рисков «появления претензий от правоохранительных органов».

На своем сайте «АСТ» пишет, что «Голубое сало» является самым провокационном романом Сорокина, закрепившим за ним титул классика постмодернизма. В романе «низвергнуты все кумиры – они становятся участниками безудержного карнавала, где перемешаны высокое и низкое, фантазия и реальность, прошлое и будущее».

Сорокин родился 7 августа 1955 г. в поселке Быково Московской области. В 1972 г. дебютировал как поэт в многотиражке «За кадры нефтяников». В конце 1970-х гг. начал писать художественную прозу. В 1992 г. журнал «Искусство кино» опубликовал его первую крупную прозу, роман «Очередь». В том же году издательство «Русслит» выпустило сборник из 17 рассказов писателя.

Сорокин является одним из наиболее заметных представителей литературного постмодернизма. Среди его романов «Норма», «Три­дца­тая лю­бовь Ма­ри­ны», «Го­лу­бое са­ло», «Лед», «Путь Бро», «23000», «День оп­рич­ни­ка», «Тел­лурия», «Манарага» и др. Произведения писателя переведены на десятки иностранных языков. По его сценариям снят ряд художественных фильмов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте