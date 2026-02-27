Роман Владимира Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи
Роман писателя Владимира Сорокина «Голубое сало» снят с продажи. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «АСТ».
В издательстве пояснили, что такое решение принято из-за высоких рисков «появления претензий от правоохранительных органов».
На своем сайте «АСТ» пишет, что «Голубое сало» является самым провокационном романом Сорокина, закрепившим за ним титул классика постмодернизма. В романе «низвергнуты все кумиры – они становятся участниками безудержного карнавала, где перемешаны высокое и низкое, фантазия и реальность, прошлое и будущее».
Сорокин родился 7 августа 1955 г. в поселке Быково Московской области. В 1972 г. дебютировал как поэт в многотиражке «За кадры нефтяников». В конце 1970-х гг. начал писать художественную прозу. В 1992 г. журнал «Искусство кино» опубликовал его первую крупную прозу, роман «Очередь». В том же году издательство «Русслит» выпустило сборник из 17 рассказов писателя.
Сорокин является одним из наиболее заметных представителей литературного постмодернизма. Среди его романов «Норма», «Тридцатая любовь Марины», «Голубое сало», «Лед», «Путь Бро», «23000», «День опричника», «Теллурия», «Манарага» и др. Произведения писателя переведены на десятки иностранных языков. По его сценариям снят ряд художественных фильмов.