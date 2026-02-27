Роман Владимира Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи

Сорокин родился 7 августа 1955 г. в поселке Быково Московской области. В 1972 г. дебютировал как поэт в многотиражке «За кадры нефтяников». В конце 1970-х гг. начал писать художественную прозу. В 1992 г. журнал «Искусство кино» опубликовал его первую крупную прозу, роман «Очередь». В том же году издательство «Русслит» выпустило сборник из 17 рассказов писателя.