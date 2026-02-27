Газета
Суд в Архангельске вынес приговор экс-депутату Шилкину по делу о растрате

Бывшему парламентарию назначили три года колонии общего режима
Ведомости

Октябрьский райсуд Архангельска приговорил бывшего депутата Государственной думы РФ Григория Шилкина к трем годам колонии по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.

Шилкин будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Суд установил, что Шилкин до прихода в Госдуму с корыстной целью заключил по многократно заниженной цене договоры купли-продажи транспортных средств, принадлежащих его предприятию ООО «АСЭП», с компанией «Партнер», где он выступал учредителем.

С января по июнь 2019 г. Шилкин с целью вывода ликвидного имущества продал 38 автомобилей подконтрольной фирме по заниженной цене. Таким образом, он причинил особо крупный ущерб в размере свыше 23 млн руб.

Шилкин был депутатом Госдумы с 19 сентября 2021 г. по 26 июля 2024 г. от фракции «Новые люди». Он досрочно сдал депутатский мандат, решив вернуться в сферу бизнеса.

