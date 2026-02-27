CAS назвал решение FIS об отстранении российских спортсменов дискриминационным
Комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) признала дискриминационным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Это указано в опубликованной мотивировочной части решения CAS.
В документе указано, что устав FIS предусматривает принцип политической нейтральности. По мнению судей, совет федерации не представил достаточного юридического обоснования для полного исключения российских и белорусских атлетов.
«Полный запрет на спортсменов и параспортсменов по признаку национальности был признан дискриминирующим и нарушающим уставы FIS», – говорится в заявлении суда.
Российские и белорусские спортсмены были отстранены от турниров FIS с весны 2022 г. В октябре 2025 г. совет FIS решил не допускать их и к квалификационным соревнованиям Олимпийских и Паралимпийских игр, в том числе в нейтральном статусе.
После этого российская и белорусская стороны подали в CAS две апелляции, заявив, что решение FIS противоречит ее уставу и принципам политической нейтральности и недискриминации. 2 декабря CAS сообщил, что обе жалобы были удовлетворены частично.