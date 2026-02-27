Два человека пострадали при взрыве в жилом доме в Москве

В столичном управлении СК заявили, что следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Известно, что в результате инцидента повреждены оконное остекление и часть фасада одной из квартир. В ближайшее время сотрудники следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия.