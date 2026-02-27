Два человека пострадали при взрыве в жилом доме в Москве
В районе Южное Бутово на юго-западе Москвы произошел взрыв в квартире жилого дома. По предварительным данным, пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Источники агентства пояснили, что причиной ЧП мог стать газовый баллон, использовавшийся для установки натяжных потолков. Пострадавшие госпитализированы.
Из дома на улице Кадырова, где случился взрыв, сейчас эвакуировали 150 человек. Их временно разместили в расположенной рядом школе.
В столичном управлении СК заявили, что следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Известно, что в результате инцидента повреждены оконное остекление и часть фасада одной из квартир. В ближайшее время сотрудники следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия.
16 февраля сообщалось, что женщина погибла при взрыве газа в жилом доме на Кубани. ЧП случилось на улице Ленина в станице Крепостной.