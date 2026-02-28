В Боливии не менее 15 человек погибли при крушении военного самолета с деньгами
Не менее 15 человек стали жертвами крушения военно-транспортного самолета C-130 Hercules, перевозившего крупную партию наличных средств из центрального банка, в Боливии. Об этом сообщает The Guardian. Трагедия произошла 27 февраля при заходе лайнера на посадку в международном аэропорту Эль-Альто, обслуживающем столицу страны Ла-Пас.
По информации местных властей, воздушное судно, принадлежащее ВВС Боливии, выполняло рейс из восточного города Санта-Крус. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение, выехал на проспект и врезался в поле. На своем пути лайнер снес несколько автомобилей. По данным пожарной службы, повреждения получили не менее 15 машин.
Начальник пожарной службы Павел Товар сообщил журналистам, что жертвами авиакатастрофы стали по меньшей мере 15 человек. Он не уточнил, находились погибшие на борту разбившегося самолета или на земле. Также имеются пострадавшие.
Удар при падении был такой силы, что груз – новые банкноты, которые должны были доставить в другие города страны, разметало по земле. Кадры, попавшие в распоряжение местных СМИ, запечатлели, как десятки людей, оказавшихся рядом с местом крушения, бросились собирать разлетевшиеся купюры. Для наведения порядка полиции пришлось применить слезоточивый газ и спецсредства, чтобы оттеснить толпу от обломков.
Пожарным расчетам удалось оперативно ликвидировать возгорание, охватившее фюзеляж упавшего самолета. Как заявил генерал ВВС Боливии Серхио Лора, судьба двоих членов экипажа из шести до сих пор остается неизвестной.
Работа международного аэропорта Эль-Альто была временно приостановлена. Министерство обороны страны подтвердило факт крушения, пообещав позднее предоставить более подробную информацию о причинах и обстоятельствах трагедии.