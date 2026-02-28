В Боливии не менее 15 человек погибли при крушении военного самолета с деньгами

Удар при падении был такой силы, что груз – новые банкноты, которые должны были доставить в другие города страны, разметало по земле. Кадры, попавшие в распоряжение местных СМИ, запечатлели, как десятки людей, оказавшихся рядом с местом крушения, бросились собирать разлетевшиеся купюры. Для наведения порядка полиции пришлось применить слезоточивый газ и спецсредства, чтобы оттеснить толпу от обломков.